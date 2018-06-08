رياضات مارسها الرواد في الفضاء (فيديو)

تصل البعثة الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية عشية افتتاح مونديال-2018 الذي يقام في روسيا، في الفترة ما بين 14 يونيو الجاري و15 يوليو المقبل.

وأكد أفراد الطاقم الجديد قبل انطلاقهم إلى الفضاء أنهم سيشاهدون مباريات المونديال. وسبق لرائدي الفضاء الروسيين: أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيوميف أن أقاما، يوم 31 مايو الماضي، حصة تدريبية وتبادلا التمريرات على متن المحطة باستخدام كرة المونديال الرسمية "تلستار" التي عادت إلى الأرض، في 3 يونيو الجاري، على متن المركبة الفضائية لتستخدم في المباريات القادمة.

وسبق لرواد الفضاء السوفيت والأمريكيين وغيرهم أن مارسوا ألعابا مختلفة ورياضات متعددة في الفضاء، ومنها:

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- الشطرنج الفضائي

أطلقت عام 1970 مركبة الفضاء "سويوز-9" وعلى متنها رائدا الفضاء السوفيتيان: أندريان نيكولايف وفيتالي سيفاستيانوف، حيث أمضيا 18 يوما في الفضاء، ولعبا الشطرنج باستخدام رقعة خاصة صنعت خصيصا لظروف مركبة الفضاء. واستغرقت المباراة 6 ساعات قامت المركبة الفضائية خلالها بـ 4 دورات حول الأرض.

- الغولف على القمر

نفذ رائد الفضاء الأميركي، آلان شيبارد، عام 1970 ضربة غولف وهو على القمر في إطار رحلة مركبة "أبولو" الفضائية. وكانت لدى شيبارد كُرتان، فشل أولا في ضرب إحداهما بالعصا لأن بزته الفضائية منعته من تحقيق ذلك. واستطاع ضرب الكرة الثانية في محاولة رابعة وقال إنها طارت بعيدا.

- تكرار ضربة الغولف بعد 35 عاما

قرر رائد الفضاء الروسي، ميخائيل تيورين، تكرار ضربة الغولف الشهيرة بعد مرور 35 عاما على تنفيذها، وذلك أثناء خروجه من المحطة إلى الفضاء المكشوف، وتم تصوير ضربة الغولف هذه بالفيديو.

- كرة القدم الفضائية

لم يكن رائدا الفضاء الروسيان أول من لعب كرة القدم على متن المحطة الفضائية، فقد سبق لرواد الفضاء الأمريكيين أن لعبوا كرة القدم على متن المحطة عشية مونديال-2014 في البرازيل، وذلك باستخدام كرة قدم صغيرة لم تكن رسمية.

كما أطلق رواد الفضاء الأمريكيون، مطلع العام الماضي، كرة قدم أمريكية بمناسبة إقامة مباراة كأس السوبر لكرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة. وطارت الكرة عبر المحطة كلها. وتعد تلك الرمية أطول وأسرع الرميات في تاريخ كرة القدم الأمريكية، أخذا بالحسبان سرعة المحطة التي تبلغ 8 كيلومترات في الثانية.

- الريشة الطائرة (البدمنتون)

أقيمت أول مباراة ريشة على متن المحطة الفضائية، في فبراير الماضي، بين المنتخب الروسي من جهة والياباني الأمريكي من جهة أخرى. ومثل روسيا في المباراة كل من، ألكسندر ميسوركين، وأنطون شكابليروف. أما المنتخب الياباني الأمريكي فمثله الياباني، نوريسيغا كنائي، والأمريكي، مارك وانديه هاي. وتابع اتحاد الريشة الروسي القومي سير المباراة، لكن لم تسجل أي نتيجة لصعوبة ممارسة الرياضة في الفضاء.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف