"Blue Origin" للسياحة الفضائية تنطلق من جديد

أكد الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "Blue Origin"، جيف بيزوس، عن نية الشركة إطلاق كبسولة "New Shepard" إلى الفضاء لاختبار قدراتها من جديد.

وصرح بيزوس بأن إطلاق الكبسولة والصاروخ الحامل لها من المفترض أن يتم، يوم الأحد 29 أبريل الجاري، لتكون هذه ثامن مرة يتم فيها اختبار "New Shepard" وقدراتها، استعدادا لاستخدامها ككبسولة تنقل السياح إلى الفضاء.

Launch preparations are underway for New Shepard’s 8th test flight, as we continue our progress toward human spaceflight. Currently targeting Sunday 4/29 with launch window opening up at 830am CDT. Livestream info to come. @BlueOrigin#GradatimFerociterpic.twitter.com/zAYpAGWB8C — Jeff Bezos (@JeffBezos) 27 апреля 2018 г.

وصممت "Blue Origin" الكبسولة الفضائية لتكون متعددة الاستخدام، تحمل الناس في رحلات فضائية إلى مدارات الأرض، وتطلق باستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستعمال أيضا، لتهبط الكبسولة والصاروخ إلى الأرض بعد نهاية الرحلة.

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يذكر أن آخر إطلاق لكبسولة "New Shepard" إلى الفضاء كان في ديسمبر العام الفائت، حيث نقلها الصاروخ الحامل إلى ارتفاع 61 ميلا (98 كلم)، وكانت حينها مجهزة بمجسم على هيئة إنسان مزود بحساسات لقياس الضغط والحرارة والعديد من العوامل التي قد تؤثر على الإنسان في الفضاء.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر