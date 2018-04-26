قمر "Sentinel-3B" الأوروبي يصل إلى مداره

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن القمر الاصطناعي "Sentinel-3B" الذي أطلقته روسيا وصل إلى مداره الفضائي المحدد.

وأطلق القمر على متن صاروخ روكوت الروسي، يوم الأربعاء 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة 20:57 بتوقيت موسكو، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك شمالي غرب روسيا، ووصل إلى مداره المحدد الساعة 21:03 بتوقيت موسكو.

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وانضم هذا القمر إلى "Sentinel-3A" الذي أطلق، في 16 فبراير 2016، ليعملا معا في برنامج الرصد البيئي الأوروبي "Copernicus"، كما سيستخدم القمر في المراقبة وجمع البيانات التي تتعلق بحالة المحيطات والشواطئ والكتل الجليدية في المحيطات والبحار، وسيبث صورا تبين حالة الغطاء النباتي على الأرض، ومستوى مياه البحيرات والأنهار ويرصد حرائق الغابات.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر