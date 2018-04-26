روسيا تعزز قدرات منظومة "غلوناس"

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ديميتري روغوزين، أن روسيا زادت من قدرات منظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية.

وفي مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أطلع روغوزين الرئيس على آخر التطورات والتقنيات التي توصل إليها الخبراء في البلاد بهدف تطوير عمل هذه المنظومة، وأكد أن دقة تحديد المواقع فيها زادت بمعدل ملحوظ مؤخرا، حتى أنها باتت تضاهي مثيلاتها الأجنبية كمنظومة GPS.

وأشار روغوزين إلى أن الخبراء في روسيا سيستكملون هذا العام إمداد وتجهيز جميع المرافئ في شبه جزيرة القرم بالأجهزة والمعدات اللازمة لتتعامل مع منظومة "غلوناس"، كما يتم العمل حاليا على اتخاذ إجراءات مماثلة في مناطق بحر الشمال، بالإضافة إلى أنه تم تزويد أكثر من 8700 قارب وسفينة في البلاد بتقنيات هذه المنظومة، ويجري العمل على إدخالها إلى جميع القوارب والسفن وحتى الطائرات الموجودة في البلاد.

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يذكر أن "غلوناس" نظام للملاحة بالأقمار الاصطناعية يدار بواسطة قوات الفضاء الروسية لحساب الحكومة الروسية، ويعتبر بديلا ومكملا لنظام GPS الأمريكي.

وبدأ تطوير غلوناس في الاتحاد السوفيتي العام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية التي أضيفت إلى المنظومة. وبحلول عام 2010، حققت غلوناس تغطية بنسبة 100٪ لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، أتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر