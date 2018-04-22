أمريكا تعزز قدراتها في مراقبة الفضاء

ذكرت وسائل إعلام أن شركة "Lockheed Martin" الأمريكية تعمل على مشروع جديد لمراقبة الفضاء.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن "المشروع الذي يحمل اسم Space Fence سيتم بالتعاون بين Lockheed Martin وقوات سلاح الجو الأمريكي، وسيجري خلاله بناء شبكة من المحطات الأرضية المخصصة لمراقبة الأجسام الفضائية والأقمار الاصطناعية المدنية والعسكرية".

ومن المفترض أن تساعد المنظومة الجديدة القوات الفضائية الأمريكية في تتبع حركة أقمارها الاصطناعية وتصحيح مداراتها تجنبا لحدوث أية تصادمات أو حوادث.

youtube/ LockheedMartinVideos

إقرأ المزيد

كما أن رادارات إحدى المحطات التابعة لهذه المنظومة، والموجودة في إحدى جزر المحيط الهادئ، ستساعد الخبراء في التحكم ورصد أصغر الأقمار الاصطناعية، حتى تلك التي تصل أبعادها إلى بضعة سنتيمترات.

المصدر: لايف.رو

أسعد ضاهر