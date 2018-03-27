الأقمار الاصطناعية الروسية القاتلة بدأت تتحرك

بعد سكون استمر ثلاثة أشهر، بدأت الأقمار الاصطناعية الروسية السرية بمناورات بطيئة فيما بينها.

يشير فيليب كلارك الخبير البريطاني في برامج الفضاء الروسية والأمريكية، الذي يتابع حركة الأقمار الاصطناعية إلى أن القمر الاصطناعي الروسي السري"كوزموس-2521" بدأ بمناورة بطيئة بالنسبة للقمر الاصطناعي "كوزموس-2519" الذي كان خلال الشهر الثلاثة الماضية ساكنا.

فقد بدأ القمر "كوزموس-2521" بالابتعاد عن القمر "كوزموس-2519" في منتصف شهر مارس الجاري، حيث كانت المسافة بينهما خلال أسبوع تكبر وتصغر بصورة دورية.

ويذكر أن القمر الاصطناعي "كوزموس-2519" كان قد أطلق في 23 يونيو عام 2017 من مطار بليسيتسك الفضائي بواسطة الصاروخ الخفيف "سويوز-2 .1" ووحدة التعجيل "فولغا" وبعد مضي شهرين انفصل عنه القمر «Космос-2521».

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وفي أكتوبر 2017 اعلن أن القوات الفضائية الروسية اختبرت بنجاح مناورة «Космос-2521» وخلال ذلك تم اختبار وسائل الاتصالات بين الأرض والفضاء وكذلك طرق الحسابات الباليستية والبرمجيات. كما تم التأكد من إمكانية انفصال القمر الاصطناعي ذاتيا من قاعدة التحكم عن بعد وتحليقه واستخدام المعدات المزود بها.

هذه الأقمار الاصطناعية القاتلة مخصصة ليس فقط لمراقبة القمار الاصطناعية الأخرى، بل وأيضا لاعتراضها، وستكون أحد عناصر المجموعة الفضائية الروسية الرادعة في سباق حرب الفضاء

المصدر: لينتا. رو

كامل توما