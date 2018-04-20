أمريكا تختبر "مطارد الأحلام"

ذكرت مصادر مقربة من "Sierra Nevada" أن الشركة بدأت باختبارات تحضيرية لإطلاق مكوكها "Dream Chaser" (مطارد الأحلام) إلى الفضاء خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال خبراء في وكالة ناسا الأمريكية إن "Sierra Nevada" حصلت على التراخيص اللازمة من الوكالة استعدادا لإطلاق المكوك نحو محطة الفضاء الدولية بين عامي 2020 و2021. وباشرت منذ مدة باختبارات طيران جديدة لمعرفة قدراته. وفي حال نجاح الاختبارات قد تحصل الشركة من ناسا على تراخيص إضافية لاستخدامه لنقل رواد الفضاء إلى المحطة.

وأشار الخبراء إلى أن الحجم الصغير لهذا المكوك الفريد سيسمح بإطلاقه باستخدام الصواريخ الفضائية المتوسطة والخفيفة، كصواريخ شركة سبيس إكس الأمريكية، ما سيقلل من تكلفة الإطلاق بمعدل كبير".

youtube/CoconutScienceLab

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر