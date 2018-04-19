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رصد إشارات غامضة من مصدر فضائي مجهول

الفضاء

رصد إشارات غامضة من مصدر فضائي مجهول
Globallookpress CXC/UA/J
رصد إشارات غامضة من مصدر فضائي مجهول
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درس علماء من الولايات المتحدة طيف الأشعة السينية الفضائية واكتشفوا خط انبعاث عند مستوى طاقة 3.5 كيلو إلكترون فولت (keV)، يشير إلى وجود مصدر مجهول للإشعاع.

ويفيد موقع Phys.org بأن خط الانبعاث هو تقوية لشدة الإشعاع في مجال محدد من الطيف. مع أن شدة الإشعاع تقل عادة مع انخفاض وتائره، بيد أنها في بعض الحالات تصبح أقوى أو أضعف، بسبب انتقال الذرات والأيونات والجزيئات إلى مستوى طاقة جديد، ما يؤدي إلى انبعاث الإشعاع أو امتصاصه.

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ولم يتمكن العلماء إلى الآن من تحديد طبيعة خط الانبعاث 3.5 keV، لأنه لا يتطابق وخطوط انبعاث الفوتونات المعروفة. وتم رصد هذه الإشارات التي تنطلق باتجاهات مختلفة بواسطة تلسكوبات فضائية عدة.

ووفقا للعلماء، فقد تكون هذه الإشارات ناتجة عن تفكك نيوترونات عقيمة، وهي جسيمات افتراضية يعتقد أنها تشكل المادة السوداء، فإذا ثبت هذا فإنه يشير إلى أن مجرة درب التبانة محاطة بفقاعة من المادة السوداء.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما

 

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