الصين تطلق قمرا جديدا للأرصاد الجوية

ذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن الصين عازمة على إطلاق قمر اصطناعي جديد للأرصاد الجوية، في النصف الأول من العام الجاري.

وأفادت الوكالة بأن "القمر الجديد الذي ينتمي إلى مجموعة أقمار Fēngyún-2 سيعمل على جمع البيانات والصور التي ستساعد العلماء في الصين على التنبؤ بحالة الطقس، كما سيوفر معلومات تسهل حركة الملاحة الجوية والبحرية".

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يذكر أن الصين بدأت تولي اهتماما كبيرا لمجال الفضاء في السنوات الأخيرة، وأطلقت العديد من الأقمار الاصطناعية، وأعلنت العام الفائت أنها تخطط لإطلاق 156 قمرا جديدا مخصصة للاتصالات بحلول 2025، حيث ستؤمن هذه الأقمار الاتصال بالشبكة العنكبوتية للعديد من سكان الأراضي الجبلية والصحراوية والجزر النائية، كما ستحسن من قدرات الاتصال مع الطائرات والسفن.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر