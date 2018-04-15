صواريخ "سويوز" الروسية ستحمل أول أقمار "OneWeb" إلى الفضاء

من المفترض أن تستخدم صواريخ "سويوز" الروسية لإطلاق أول أقمار منظومة "OneWeb" الفضائية المخصصة لتزويد الأرض بالإنترنت.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال المدير العام لمؤسسة "إنيرغيا" لصناعات الفضاء إن "صواريخ سويوز-إس تي التي تنتجها المؤسسة ستقوم بحمل أول أقمار منظومة OneWeb إلى مداراتها، ومن المفترض أن تتم عملية الإطلاق من قاعدة كورو الفرنسية في النصف الثاني من العام الجاري".

إقرأ المزيد

ويذكر أن منظومة "OneWeb" الفضائية هي عبارة عن منظومة أقمار اصطناعية صغيرة ومتوسطة، سيتم إطلاقها إلى الفضاء لتشكل شبكة إرسال كبيرة تزود مختلف مناطق الأرض بالإنترنت.

ويساهم في مشروع هذه الشبكة عدد من الشركات العالمية الكبرى كإيرباص و"EchoStar Corp" و"Intelsat" و"Qualcomm" و"Virgin Group" وغيرها.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر