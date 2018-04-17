سبيس إكس ستعيد صواريخها من المدار بطريقة غريبة!

يعتقد الميلياردير ومؤسس شركة سبيس إكس، إيلون موسك، أن فكرة الحفاظ على المرحلة الثانية لصواريخ فالكون 9 قابلة للتحقيق ‏بفضل تقنية خاصة.‏

ونشر موسك على حسابه في تويتر فكرة تراوده حول إعادة الصاروخ من مداره باستخدام منطاد هوائي ضخم.

SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2018

إقرأ المزيد

وسخر متابعو مؤسس سبيس إكس، في تويتر، من فكرته الخيالية بقولهم، يجب على موسك شراء قوانين فيزياء جديدة، لأن المناطيد المملوءة بالغازات لن تطير في الفضاء المكشوف. أما إيلون فيعتبر الفكرة أكثر من واقعية ويمكن تنفيذها.

ويعمل خبراء سبيس إكس على التفاصيل الفنية الأخيرة للمشروع الجديد (استخدام المنطاد)، وستتم التجارب الأولى في المحيط الهادئ في أقرب فرصة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو