الصين تستبعد سقوط قطع كبيرة من حطام محطتها الفضائية على الأرض

استبعدت وزارة الخارجية الصينية سقوط قطع كبيرة من محطة الفضاء تيانغونغ1 على الأرض إثر تحطمها أثناء دخولها إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وأكدت الخارجية الصينية، أن بكين تتواصل بشكل مكثف مع الأمم المتحدة بشأن تطور الأحداث بشأن المحطة الفضائية التي فقدت بكين السيطرة عليها، مشددة أنها تتصرف بشكل مسؤول وشفاف.

وأضافت الخارجية الصينية: "في حال استدعت الحاجة، فسنتصل على الفور بالدولة المعنية.. المعلومات المتوفرة في الوقت الراهن، تشير إلى غياب احتمالات قوية بسقوط قطع كبيرة على الأرض. الاحتمال الأرجح هو أن تكون القطع صغيرة للغاية".

إقرأ المزيد

ووفقا لبرنامج الفضاء الصيني، فمن المتوقع أن تعاود المحطة دخول الغلاف الجوي خلال الأيام المقبلة لكن لا يعرف على وجه اليقين أين سيسقط حطامها.

المصدر: رويترز

إياد قاسم