روسيا تطور صاروخا فضائيا فائق الثقل

ذكرت مصادر في وكالة "روسكوسموس" الروسية أن الوكالة ستتسلم تصاميم صاروخ روسي فائق الثقل قبل نهاية العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن "الصاروخ الجديد (إينيرغيا-5 v) سيخصص للرحلات الفضائية بعيدة المدى، وسيحمل البضائع والمركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة في الرحلات المستقبلية التي ستتجه نحو القمر أو حتى المريخ والمشتري".

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ويشير الخبراء في شركة "إينيرغيا" الروسية التي تطور هذا الصاروخ إلى "أنهم سيستفيدون من الخبرات التي اكتسبوها في تصميم صواريخ (أنغارا-5 v) وذلك لتطوير صاروخ فائق الثقل قادر على نقل حمولات تصل إلى 100 طن إلى المدارات الأرضية القريبة، ونحو 20.5 طن إلى مدارات القمر".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر