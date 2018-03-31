الصين.. مركبة فضائية على شكل نحلة!

أعلنت الأكاديمية الصينية للتكنولوجيا الفضائية عن تصميم مركبة فضائية قادرة على تغيير ملامحها أثناء التحليق.

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وجاء في بيان صدر عن الأكاديمية أن المهندسين الصينيين صمموا رأسا انسيابيا يغير شكله في مختلف مراحل التحليق، ما يسمح بالتخفيض من المقاومة الإيرودينامية بنسبة 20%.

ونقل موقع الأكاديمية عن المهندس الصيني، هو هوتونغ، قوله إنه استوحى فكرة التصميم من بطن النحلة الذي يسمح لها بالانحناء أثناء التحليق بغية السيطرة على المسار.

وقال هو هوتونغ إن لهذا الإنجاز أهمية كبيرة ليس لتطوير الصناعة الفضائية فحسب بل ولتطوير تكنولوجيا تصنيع الطائرات الفضائية السياحية المحلقة في المدار المنخفض للأرض.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف