الصين تعتزم بيع تكنولوجيا إعادة الأقمار الاصطناعية إلى الأرض

تنوي الصين تسويق تكنولوجيا إعادة الأقمار الاصطناعية إلى الأرض، وستعرض هذه التقنيات على من يهمه الأمر بحلول عام 2019 أو 2020.

وقالت وكالة "Reuters" البريطانية إن الصين أعادت إلى الأرض منذ عام 1975، ما يربو على 20 قمرا اصطناعيا، مضيفة أن بكين واثقة بأن تلك التكنولوجيا أكدت فاعليتها.

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وقال رئيس الأكاديمية الصينية للتكنولوجيا الفضائية إن الصين تعتزم تطوير التقنية لتلبي حاجات مستخدمي الأجهزة الفضائية.

يذكر أن الصين كانت تستخدم الأقمار الاصطناعية لإرسال المواد الحيوية إلى الفضاء والتصوير الفضائي، ثم كانت تُسقط القمر الاصطناعي الذي يحتوي على المواد والمعلومات المفيدة على الأرض.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف