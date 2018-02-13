الصين تطلق قمرين اصطناعيين للملاحة الفضائية

أطلقت الصين، يوم الاثنين 12 فبراير، صاروخ "تشانغتشنغ-3B" حاملا على متنه قمرين اصطناعيين تابعين لمنظومة الملاحة الفضائية القومية الصينية "Beidou".

وسينضم القمران الاصطناعيان إلى المنظومة التي بدأت الصين في تشكيلها منذ عام 2000، وباتت تغطي الأراضي الصينية كاملة.

ومن المقرر أن يبلغ عدد الأقمار الاصطناعية التابعة لمنظومة الملاحة الفضائية الصينية 35 قمرا بحلول عام 2020، ما يعد كافيا لتشغيل المنظومة ككل، والتي ستشمل الكرة الأرضية بأسرها.

إقرأ المزيد

وجدير بالذكر أن إطلاق الأقمار التابعة للمنظومة يجري من قاعدة "سيتشان" الفضائية الواقعة في محافظة سيتشوان الصينية. وتتوفر في كل قمر من هذا النوع ساعة ذرية يسمح استخدامها بزيادة دقة عمل منظومة الملاحة، ما يمنحها أفضلية بالمقارنة مع منظومتي "جي بي إس" الأمريكية و"غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف