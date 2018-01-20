الصين تطلق قمرين اصطناعين لاستشعار الأرض عن بعد

نجحت الصين بإطلاق قمرين اصطناعيين بواسطة صاروخ "تشانغتشنغ-11".

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، يوم الجمعة 19 يناير، بأن الصاروخ أطلق الساعة 12:12 بالتوقيت الصيني (الساعة 07:12 بتوقيت موسكو) من قاعدة سوجو بمحافظة قانسو في شمال الصين، علما أن هذه القاعدة الفضائية كانت قد شهدت في وقت سابق إطلاق 99 صاروخا فضائيا.

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وجاء في بيان صدر عن وكالة "شينخوا" أن القمرين الاصطناعيين "جيلين 1 شيبينغ" يخصصان لجمع معلومات القياس عن بعد وإرسالها إلى الأرض. وسيدخلان إلى مجموعة الأقمار الاصطناعية التي أطلقت عام 2017 .

يذكر أن "تشانغتشنغ-11" هو صاروخ صيني الصنع مزود بمحرك قوي يعمل بالوقود الصلب.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف