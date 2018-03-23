تأجيل إقرار مشروع تصميم صاروخ "سويوز-5"

قدم الخبراء ملاحظاتهم على مشروع تصميم صاروخ "سويوز-5"، ما دفع المسؤولين إلى تأجيل إقراره.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن التأجيل جاء، من مارس الجاري إلى ديسمبر المقبل، حيث سيتم إقرار المشروع التصميمي للصاروخ ومشروع البنية التحتية اللازمة لإطلاقه في آن واحد.

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وكان مدير عام شركة "إس 7" لأنظمة النقل الفضائية الروسية، سيرغي سوبوف، قد أعلن في وقت سابق أن مشروع صاروخ "سويوز-5" لا يتفق مع الشروط والمتطلبات الحديثة.

يذكر أن صاروخ "سويوز-5" المتوسط سيستخدم لتحقيق برامج الرحلات الفضائية الروسية المأهولة، علما أنه يجب أن يحل مكان صاروخ "زينيت"، وسيكون بوسعه نقل 17 طنا من الحمولة إلى المدار الأرضي.

ويتوقع أن يطلق أول صاروخ من هذا النوع عام 2022.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف