صاروخ "سويوز" يعتلي المنصة استعدادا لإطلاقه إلى الفضاء

نصب الصاروخ "سويوز-FG" والمركبة الفضائية المأهولة "سويوز MS-08" على منصة الإطلاق في مطار بايكونور الفضائي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ حاملا المركبة الفضائية المأهولة، في 21 مارس الجاري، الساعة 20:44 بتوقيت موسكو وسوف تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية، الساعة 22:41، من يوم 23 من نفس الشهر، وفق ما أوردته وكالة نوفوستي.

إقرأ المزيد

كما يفترض أن تحمل المركبة إلى الفضاء رائد الفضاء الروسي وقائد الطاقم أوليغ أرتيوموف، والمهندس ريتشارد أرنولد ورائد الفضاء أندريو فويستيل من ناسا (الولايات المتحدة). وهناك طاقم احتياطي يتكون من الروسي أليكسي أوفتشينين، ورائد فضاء ومهندس من الولايات المتحدة.

يذكر أن المركبة الفضائية الجديدة "سويوز MS-08" هي تحديث شامل للمركبة "سويوز- TMA"، ويمكنها نقل ثلاثة رواد فضاء وحمولة إلى المحطة الفضائية الدولية، وكذلك إعادتهم إلى الأرض بعد انتهاء مهمتهم.

المصدر: نوفوستي

كامل توما