هل يتأجل إطلاق مركبة سويوز الروسية المأهولة؟

أعلن مصدر في الصناعة الفضائية الروسية عن عقد اجتماع خاص لبحث تأجيل إطلاق مركبة "سويوز إم إس 8" الروسية المأهولة.

وفي حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، يوم الخميس 18 يناير، نفى المصدر اتخاذ قرار رسمي بتأجيل إطلاق المركبة التي ستحمل طاقما جديدا إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أوردت في وقت سابق معلومات أفادت باحتمال تأجيل إطلاق المركبة الفضائية، من 15 إلى 21 مارس المقبل.

وقال المصدر: "عقد اجتماع ميداني بمشاركة ممثل عن شركة روسكوسموس (الوكالة الفضائية الروسية) حيث بحثت مسألة التأجيل المحتمل لإطلاق المركبة. لكن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد".

فيما لا تمتلك وكالة "تاس" الروسية تأكيدا رسميا بهذا الشأن.

وكانت شركة "روسكوسموس" الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية ستشهد في الربع الأول من العام الجاري إطلاق صاروخين حاملين لشاحنة "بروغريس إم إس 8" الفضائية ومركبة "سويوز إم إس 8" المأهولة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف