خطط إيلون موسك قد تدفع روسيا باتجاه المريخ

أكد رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيميف، أن روسيا ستحقق بعثتها المأهولة إلى المريخ قبل الموعد المخطط له سابقا، في حال أنجز إيلون موسك خططه الخاصة بنقل رواد الفضاء إلى الكوكب الأحمر.

وقال أرتيميف، في حديث أدلى به، يوم الثلاثاء 20 مارس للصحفيين: "يفترض أن تتحقق الرحلات الفضائية المأهولة إلى المريخ في الثلاثينيات أو الأربعينيات من القرن الجاري. إلا أن الأمر يمكن أن يتغير بفضل إيلون موسك الذي أعلن عن خطته لإرسال مركبة مأهولة إلى المريخ قبل ذلك بكثير. وإذا استمر موسك في تحقيق خطته فعلينا أن نسرّع تحقيق برنامجنا".

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يذكر أن أوليغ أرتيميف هو قائد الطاقم الجديد الذي سيطلق، مساء يوم 21 مارس، إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار "بايكونور" الفضائي. ويفترض أن تلتحم مركبة "سويوز" بالمحطة الفضائية بعد يومين من إطلاقها، حاملة على متنها إلى جانب رائد الفضاء الروسي الأمريكيين: أندريو فويستل وريشارد أرنولد.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف