إيلون موسك يكشف عما يفوق الأسلحة النووية خطرا!

عاد مؤسس شركة تسلا والملياردير الأمريكي الشهير، إيلون موسك، ليحذر مجددا من أخطار تطور الذكاء الاصطناعي على البشرية.

وفي معرض حديثه مؤخرا حول تقنيات الفضاء الحديثة ورحلة المريخ المنتظرة، أشار موسك إلى أن "درجة تطور الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة بدأت تجعل منه أكثر خطورة مما نتوقع، وربما يصبح هذا الذكاء أكثر خطرا على البشر من الأسلحة النووية".

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وأوضح موسك أن "الناس يقللون من أهمية قدرة منظومات الذكاء الاصطناعي على التعلم الذاتي، لكنها في الواقع قادرة على تطوير نفسها أسرع بـ 100 أو 200 مرة مما نعتقد".

تجدر الإشارة إلى أن موسك كان قدر ذكر سابقا أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح من أكبر الأخطار التي ستواجهها البشرية، وخلال أحد اللقاءات التي جمعته بشخصيات سياسية أمريكية قال موسك: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح جزءا من الحرب الإلكترونية، ومن الممكن أن يساهم في انتشار الأخبار الزائفة على شبكة الإنترنت، وهذا أمر في غاية الخطورة". وأوضح أنه توصل إلى تلك الاعتقادات كونه مطلع على أحدث ما وصلت إليه هذه التكنولوجيا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر