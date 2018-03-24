الرواد الروس إلى الفضاء المفتوح مجددا

أكدت مصادر في "روسكوسموس" أن رائدي الفضاء الروسيين أوليغ أرتيوموف وأليكسي أوفتشينين، سيخرجان من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، في 8 أغسطس المقبل.

وعلق رائدا الفضاء على الخروج المقبل من المحطة بالقول: "ستكون مهمتنا القادمة خارج المحطة الفضائية الدولية علمية بحتة، سنقوم خلالها بتركيب أجهزة خاصة على سطح المحطة الخارجي هدفها مراقبة هجرة أسراب الطيور على الأرض".

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وبالإضافة لذلك، سيقوم الرواد بفك أجهزة كانت قد ركبت سابقا على سطح المحطة الخارجي، هدفها اختبار قدرة البكتيريا الأرضية على البقاء في الفضاء، حيث من المفترض أن يرسلوا تلك الأجهزة مع عينات البكتيريا إلى الأرض.

ولا يستبعد الخبراء في روسكوسموس أن يقوم رواد الفضاء الروس في هذه المهمة باختبار أحدث بزات الفضاء التي طورتها روسيا "أورلان".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر