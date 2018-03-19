رصد 7 آلاف حفرة "مخفية" على سطح القمر!

بات من الممكن العثور على أول موطن "محتمل" للبشرية بعيدا عن الأرض، بفضل اكتشاف الذكاء الاصطناعي لحفر جديدة على سطح القمر.

ويقول الخبراء إنه يمكن إقامة قاعدة قمرية مستقبلية في أحد المواقع الأثرية العملاقة، لحماية المستعمرين من الإشعاع الشمسي الخطير.

والآن، تم تطوير جزء من برامج الكمبيوتر التي تمكنت من العثور على حوالي 7 آلاف حفرة غير مكتشفة في السابق على سطح القمر، وذلك في غضون ساعات.

وتوصل إلى هذا الاكتشاف فريق من الباحثين بقيادة، أري سيلبرت، في جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالتعاون مع محمد علي ديب في جامعة تورنتو. وقام الباحثون بتغذية الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)، بـ 90 ألف صورة لسطح القمر.

Github/Arxiv/NASA/ESA

وتحاول شبكات ANN محاكاة طريقة عمل الدماغ، للتعلم والتدرب على التعرف على أنماط المعلومات، بما في ذلك تصنيف الصور وتحديد الحفر التي يزيد قطرها على 5 كلم. وتمكن النظام من تحديد 6883 حفرة جديدة، ما يضاعف العدد الإجمالي للحفر المعروفة بهذا الحجم.

ودُربت الخوارزمية لتحديد حواف إحدى الحفر المكتشفة، ما سمح لها بتمييز الحفر عن الأشكال الجيولوجية الأخرى، بما في ذلك الجبال والتلال.

Github/Arxiv/NASA/ESA

والتُقطت العديد من الصور المستخدمة، بواسطة المركبة الفضائية (LRO) التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها عبر صاروخ أطلس الخامس (Atlas V)، في عام 2009.

وتقدم أدوات "LRO" مجموعة من البيانات العالمية، مثل خرائط درجة الحرارة ليلا ونهارا، وعددا من الصور الملونة عالية الدقة.

ويذكر أن الفوهات المائية المتعددة للقمر ذات أهمية خاصة، بالإضافة إلى المناطق القطبية، التي يمكن أن توفر مصدرا ثابتا للطاقة الشمسية. كما توجد احتمالية وجود مياه في المناطق المظللة بشكل دائم في القطبين.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا