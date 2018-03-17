سبيس إكس تطلق حمولة غامضة إلى الفضاء!

أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ "فالكون 9" إلى الفضاء، في 6 مارس الجاري، مزودا بحمولة تعود إلى البنتاغون، مع القمر الاصطناعي الإسباني Hispasat 30W-6.

ويشير موقع Spaceflight Now إلى أن الحمولة الثانية PODSat ربطت بالأولى، وبهذه الطريقة تم اختبار نظام جديد لنقل الحمولات إلى الفضاء. وقد أكدت هذه المعلومات شركتا SSL (Space Systems/Loral) وNovaWurks الأمريكيتان المساهمتان في المشروع.

وقالت، ويندي لويس، من شركة SSL: "كانت هذه مهمة بحثية غير مرتبطة بمهمة القمر الاصطناعي Hispasat 30W-6. وقد أصبحت مثل هذه الاتفاقات منتشرة لأنها تساعد في تغطية نفقات الإطلاق وتحفز الابتكار في هذا المجال". ورفضت كشف محتوى الحمولة الثانية.

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ولكن مدير عمليات شركة NovaWurks، جيمس غرير، أعلن أن الحمولة الثانية PODSat تعمل وفق الخطة المقررة. وأكد أن القمر الإسباني من إنتاج شركة SSL، وشركة NovaWurks مسؤولة عن PODSat وأن تكامل نظام إطلاق القمرين تم بجهود مشتركة.

وعلى الرغم من أن مهمة PODSat غامضة، إلا أن الموقع يلفت الانتباه إلى أن شركة NovaWurks تختص بإنتاج وحدات (HISat (Hyper-Integrated Satlet وتجميعها وتزويد كل منها بالمعدات اللازمة. ويضيف أنه من المرجح أن تضم الحمولة الثانية أربع خلايا HISat ستنشر في مدار جغرافي انتقالي.

المصدر: لينتاز رو

كامل توما