إيلون موسك يدعو إلى استعمار المريخ لإنقاذ البشرية

قال رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة، إيلون موسك، إن محطات فضائية مأهولة على القمر والمريخ قد تساعد البشرية في البقاء على قيد الحياة في حال نشوب حرب عالمية.

وأكد موسك، في خطاب ألقاه في مهرجان التكنولوجيا والثقافة في مدينة أوستين بولاية تكساس أن "علينا أن نوفر كمية كافية من نماذج الحضارة البشرية في مكان ما لإحيائها في المستقبل. لذلك لا بد من بناء محطة فضائية مأهولة تلبي كل احتياجاتها ذاتيا". ومضى قائلا إن "المحطة المأهولة في المريخ قد تكون أمثل منشأة لتحقيق هذا الهدف".

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وأضاف موسك أن "من المهم إنشاء تلك المحطة قبل النشوب المحتمل للحرب العالمية الثالثة".

وأعلن رئيس شركة سبيس إكس أن اختبار المرحلة الثانية للصاروخ فائق الثقل متعدد الاستخدام المخصص للقيام برحلة فضائية إلى المريخ سيجري في النصف الأول لعام 2019.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف