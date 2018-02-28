العلماء الأمريكيون: سيارة موسك الرياضية يمكن أن تنقل إلى المريخ بكتيريا أرضية

يرى العلماء أن جسيمات أحيائية - إذا وجدت في المريخ - يمكن أن تختلط مع بكتيريا يحتمل أن تنقلها إلى هناك السيارة الرياضية التي أطلقها صاروخ "فالكون هيفي" التابع لـ "إيلون موسك".

وحذر العلماء في جامعة "بيرديو" بولاية إنديانا الأمريكية من خطورة اختلاط البكتيريا القادمة من الأرض مع جسيمات أحيائية محلية إذا وجدت في الكوكب الأحمر.

وجاء في بيان نشرته الجامعة يوم الثلاثاء إن خبراء وكالة "ناسا" يعقمون عادة كل الأجهزة الفضائية قبل إطلاقها إلى كواكب أخرى. فيما لم تخضع سيارة "رودستار" لأي عملية تعقيم.

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وقال بروفسور جاي ميلوش: "لا نعلم ما إذا كانت قدرة البكتيريا الأرضية أكبر أو أقل من قدرة البكتيريا المحلية على التكيف. وفي حال كانت قدرتها أكبر، فهناك خطورة لانتشارها في المريخ، واستيطانها للكوكب ككل. وفي هذه الحال سيكون من الصعب التعرف على البيئة الأحيائية في المريخ".

فيما استبعد البروفسور سقوط السيارة على سطح المريخ قائلا إنها يجب أن تبقى في الفضاء إلى أن تتحلل تماما.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف