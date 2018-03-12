كيف يمكنك إرسال اسمك إلى الشمس؟

تنوي وكالة ناسا الفضائية إتاحة فرصة كبيرة للراغبين بالانضمام إلى أول مهمة على الإطلاق إلى الشمس، من خلال إرسال أسمائهم على متنها.

وتخطط ناسا لإرسال مركبة "Parker Solar Probe" إلى الشمس، في مهمة تاريخية عبر جوها الحار، بحثا عن إجابات أسئلة حيرت العلماء لأكثر من 6 عقود.

ومن المقرر أن تنقل المركبة الفضائية رقاقة صغيرة تحمل أسماء الراغبين بالانضمام إلى القائمة، من خلال التسجيل في صفحة التقديم "submissions"، وإدخال الاسم والبريد الإلكتروني.

وتمتد فترة التسجيل حتى 27 نيسان/ أبريل المقبل، حيث ستنطلق المركبة الفضائية، في 31 تموز/ يوليو 2018.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة تأثير الشمس على الفضاء وبيئة الكواكب، المعروفة في المصطلحات العلمية بوصفها علم الفيزياء الشمسية، تشكل الأولوية بالنسبة للعلماء.

ويمكن لمهمة "Parker Solar Probe" أن تقدم تفاصيل هامة عن كيفية انتقال الطاقة والحرارة عبر الغلاف الجوي الشمسي، واستكشاف آلية سرعة الرياح الشمسية وكذلك جزيئات الطاقة.

ومن المقرر أن تنطلق مركبة ناسا بسرعة فائقة عبر الغلاف الجوي للشمس، تبلغ حوالي 430 ألف ميل في الساعة، وهي سرعة كافية للسفر من واشنطن العاصمة إلى طوكيو في أقل من دقيقة.

ويعتمد العلماء على درع تبلغ سماكته 4.5 إنش، لحماية المركبة من درجات حرارة الشمس التي ستصل إلى 2500 درجة فهرنهايت.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا