المشتري كما لم نره سابقا!

تعد العناقيد الهندسية للأعاصير التي تغطي أقطاب كوكب المشتري، أحد الاكتشافات المختلفة التي ذكرها العلماء، الذين يدرسون البيانات المرسلة من مركبة ناسا الفضائية "جونو".

ووجد العلماء أن الأعاصير تتفاقم في الغلاف الجوي العميق للمشتري، بتفاصيل غير مسبوقة. وكشفت إحدى الصور كوكبة مكونة من 9 أعاصير في القطب الشمالي للكوكب، و7 فوق القطب الجنوبي.

وفوجئ قائد الفريق، ألبرتو أدرياني، من المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية في روما، بوجود مثل هذه الهياكل المعقدة. واعتقد العلماء أنهم سيجدون شيئا مشابها لنظام السحب السداسي، الذي يدور حول القطب الشمالي لكوكب زحل.

Nasa

وبدلا من ذلك، وجدوا هياكل غريبة في القطب الشمالي، مع 8 أعاصير تحيط بواحدة في الوسط، وتجمعات على شكل خماسي في القطب الجنوبي.

إقرأ المزيد

ووصف جوناثان فورتني، من جامعة كاليفونيا بسانتا كروز، الذي لم يشارك في الدراسة، هذه النتائج بأنها "قوية للغاية"، حيث قال إنها تُظهر "قياسات عالية الدقة لحقل جاذبية الكوكب، ويمكن استخدامها للرد على أسئلة ديناميكية الكواكب العميقة".

وباستخدام تقنيات مشابهة، يمكن أن تساعد مركبة جونو العلماء على تحديد عمق النقطة الحمراء الكبرى للمشتري، وهي عاصفة هائلة حسبما ذكر فورتني.

وأوضح العلماء أنه لا يمكن تحديد عدد الأسرار المتبقية حول كوكب المشتري، على الرغم من الوصول إلى نتائج أكثر إثارة مما توقعناه مقارنة بالاكتشافات السابقة.

وتجدر الإشارة إلى إطلاق جونو في عام 2011، للدوران حول المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، منذ عام 2016.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا