مكوك سياحي روسي يطلق إلى المدار الأرضي المنخفض بحلول عام 2025

تعتزم شركة "كوسموكورس" الروسية التي تقوم حاليًا بتصميم مكوك سياحي روسي، إطلاق أول مركبة سياحية مأهولة خاصة بحلول عام 2025.

أعلن ذلك مدير عام الشركة بافيل بوشكين، مضيفا أن المكوك السياحي يتوقع أن يقوم بأول رحلة فضائية غير مأهولة بحلول عام 2023. أما الرحلة المأهولة في المدار الأرضي المنخفض فيتوقع أن تجري عام 2025.

وأوضح المدير العام أن اختبار الصاروخ والكبسولة المأهولة سيبدأ عام 2022. ومضى قائلا إن كلفة برنامج تصنيع المكوك ستعادل 150 – 200 مليون دولار، علما أن المشروع سيصبح مشروعًا مربحا بعد 7 أعوام.

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يذكر أن شركة " كوسموكورس" تقوم بتصميم صاروخ بوزن 80 طنًا ومكوك بوزن 7 أطنان، سينقل السياح إلى ارتفاع 180 – 220 كيلومترا فوق الأرض، حيث سيقومون برحلة فضائية تستغرق 14 دقيقة، بما في ذلك 5.5 دقائق في حالة لا وزن (انعدام الجاذبية). ويتوقع أن يبلغ سعر التذكرة الواحدة 250 ألف دولار. وتعوّل الشركة على إطلاق 115 صاروخًا سياحيا كل عام، أي صاروخين كل أسبوع.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف