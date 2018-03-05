اختبار أخير لروفر أمريكي جديد سيطلق إلى المريخ

بدأ في قاعدة "فاندربرغ" بولاية كالفورنيا الأمريكية الاختبار الأخير لروفر " InSight " قبل إطلاقه إلى المريخ.

وتم نقل الروفر إلى القاعدة في 28 فبراير الماضي على متن طائرة النقل العسكري "سي – 17" ليبدأ خبراء "ناسا" الأسبوع الجاري في اختبار وظائفه. وقالت وكالة "ناسا" إن الاختبار الأخير يقضي باستبدال البرمجة في حاسوب الروفر وإملائه بالوقود. ومع ذلك سيجري اختبار مختلف الأجهزة العلمية التي تم نصبها في الروفر.

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وقال ناطق باسم شركة "مارتن لوكهيد" التي تولت تصنيع الروفر في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، إن الاختبارات المتعلقة بالحرارة في الظروف التي تحاكي ظروف المريخ قد تكللت بنجاح

وأضاف أن إطلاق الروفر إلى المريخ على متن صاروخ " Atlas V "مخطط له بعد 5 مايو القادم. أما هبوطه على سطح المريخ فيتوقع أن يتحقق في 26 نوفمبر القادم. كما يتوقع أن يقضي الروفر على سطح المريخ 726 يوما أرضيا حيث سيجري مختلف الدراسات والتجارب العلمية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف