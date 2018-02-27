شركة أمريكية خاصة تؤجل إلى عام 2019 إطلاق روفر إلى القمر

أجلت شركة " Moon Express" الأمريكية الخاصة إلى عام 2019 إطلاق أول روفر لها إلى القمر.

تراجعت شركة " Moon Express " عن خطة لإطلاق الروفر القمري في نهاية العام الجاري. وأعلن رئيسها بوب ريشاردز في حديث أدلى به لصحيفة "أورلاندو بزنس جورنال" بعد إجراء مشاورات مع وكالة "ناسا" التي لديها مبادرات قمرية أيضا إن روفر القمري يتوقع أن يهبط على سطح القمر عام 2019 الذي يصادف ذكرى مرور 50 عاما على تحقيق بعثة "أبولو – 11" القمرية.

وأضاف إن شركته تريد أن تصبح أول شركة خاصة تبلغ القمر انطلاقا من مصالح الأعمال. وكانت الشركة قد أعلنت رسميا في وقت سابق أنها تريد أن يهبط روفر تابع لها على سطح القمر في نهاية العام الجاري.

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يذكر أن عددا من الشركات الخاصة لديها برامج قمرية أيضا. تتساءل كلها عما يمكن أن تجلبه من القمر إلى الأرض. ويأمل بعضها بأن يعثر في تربة القمر على عناصر نادرة ومادة تسمى بـ هليوم – 3" التي يمكن أن تستخدم لتوليد الكهرباء على الأرض.

وأشارت الموازنة الأمريكية لعام 2019 إلى أن الولايات المتحدة تعتزم بالتعاون مع شركات خاصة أن ترسل في الأعوام القريبة القادمة بضعة روفرات إلى القمر، ما سيمهد الطريق لعودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف