مكوك أمريكي مأهول إلى القمر عام 2023

نشر البيت الأبيض مشروع الموازنة المالية الفدرالية الأمريكية لعام 2019 المالي، والذي يتضمن رحلة فضائية سيقوم بها مكوك "أوريون" الأمريكي المأهول حول القمر، بحلول عام 2023.

وتقضي الموازنة بتخصيص مبلغ قدره 3.7 مليار دولار لتصنيع كبسولة مأهولة وإطلاقها إلى الفضاء بواسطة صاروخ Space Launch System الثقيل. وسيسمح هذا الأمر بالقيام بأول رحلة اختبارية إلى القمر وأول رحلة مأهولة حوله بحلول عام 2023.

وتولت شركة "لوكهيد مارتن" تصميم مكوك "أوريون". أما تصميم صاروخ "System Space Launch" الثقيل فتولته شركة "بوينغ".

إقرأ المزيد

وكانت شركة "لوكهيد" الأمريكية قد حققت، عام 2014، أول رحلة فضائية غير مأهولة لمكوك "أوريون". ويتوقع أن يستخدم في المستقبل للقيام برحلة فضائية إلى المريخ.

وأشار مشروع الموازنة المالية أيضا إلى أن وكالة "ناسا" تنوي التعاون مع شركات خاصة، من أجل إرسال عدة مركبات ذاتية القيادة (روفر) لتهبط على سطح القمر.

وترى الإدارة الأمريكية أن تلك الخطوات ستشكل أرضية متينة لعودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر والاستمرار في دراسة الفضاء البعيد وإيصال الاقتصاد الأمريكي إلى الفضاء.

وتقضي الموازنة المالية بتحقيق مشاريع أخرى، منها إرسال مسبار وروفر إلى المريخ عام 2020. وقد تم توظيف 50 مليون دولار لدراسة إمكانية إرسال محطة أوتوماتيكية إلى الكوكب الأحمر لجلب عينات من تربته إلى الأرض.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف