شركة أمريكية خاصة تطلق رحلات إلى القمر قريبا

تعوّل الشركات الأمريكية الخاصة على استئناف رحلات فضائية غير مأهولة إلى القمر بشكل منتظم باستخدام مسابير تهبط على سطحه.

أعلن ذلك جون تورنتون، رئيس شركة "Astrobotic" الأمريكية الخاصة، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال تورنتون إن المسبار التابع لشركة "Moon Express" الخاصة الذي يرابط حاليا في القاعدة الفضائية في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا يعتزم القيام بأول رحلة فضائية من هذا النوع العام الجاري.

أما شركة "Astrobotic" الخاصة المنافسة لـ "Moon Express" من مدينة بيتسبرغ فتخطط لإرسال مسبارها إلى القمر، مطلع عام 2020.

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وأوضح تورنتون قائلا: "سنقدم خدمات نقل الحمولة المفيدة إلى القمر. ونقترح على الشركات الخاصة والجامعات والوكالات الفضائية والعالم بأسره التعاون معنا. وكنا قد وقعنا إلى الآن 11 صفقة تخص بعثتنا الأولى، كما ندرس حاليا 150 طلبا بنقل الحمولة المفيدة إلى القمر".

ومضى جون تورنتون قائلا: "نحن بصدد تصميم مسبار (Peregrine) الذي سيكون جاهزا بحلول عام 2020. وسيطلق بواسطة صاروخ (أطلس) العامل بالمحركات الروسية التصنيع. وسينفصل المسبار في طريقه إلى القمر عن الصاروخ ليستمر في التحليق بشكل مستقل معتمدا على محركه، ونظام خاص به للملاحة الفضائية. وبعد وصوله إلى مدار حول قمر، سيهبط المسبار على سطحه. وبمقدورنا تقديم الطاقة الكهربائية والاتصالات للحمولة التي أوصلناها".

أما وزن الحمولة المفيدة التي ستنقلها البعثة الأولى فسيبلغ 35 كيلوغراما. لكن مسبار "Peregrine" بمقدوره حسب تورنتون، أن ينقل في البعثات التالية حتى 500 كيلوغرام، بما يتناسب مع ازدياد الطلب على خدمات الشركة.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف