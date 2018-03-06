أين اختفت أولى نجوم الكون؟

حدد علماء الفلك الأمريكيون مجموعة النجوم الأولى، التي عرفها الكون بقياس الأشعة الواصلة منها إلى الأرض، بعد أن عبرت مليارات الكيلومترات.

اكتشف علماء من جامعة أريزونا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كولورادو، الإشارات الأولى لأقدم النجوم في الكون، التي تشكلت بعد 180 مليون سنة فقط عقب الانفجار الكبير.

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ووجد العلماء مجموعة النجوم هذه، من خلال قياس شدة الإشعاع الصادر من الفضاء، التي تشكلت على الفور بعد نشأة الكون في شكله الحالي. وعاشت النجوم الأولى فترة قصيرة نسبيا، وانتهى عمرها بعد نشأتها بـ 70 مليون سنة أو عقب 250 من الانفجار الكبير.

وتم العثور على النجوم الأولى بفضل تراكم كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، التي وصلت إشاراتها إلى الأرض بعد مليارات الكيلومترات. ويعتقد العلماء أن التفسير الوحيد لوصول هذه الإشارات القوية، هو انفجار ضخم لم يعرف الكون مثله من قبل.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو