بعد عام 2024..الصين ستكون الدولة الوحيدة التي تمتلك محطة فضائية مدارية

ستصبح الصين بحلول عام 2024 الدولة الوحيدة التي تمتلك محطة فضائية مدارية، وذلك بعد إطلاقها مختبرين إلى المدار الأرضي.

وقالت صحيفة (Daily China) الصينية الناطقة بالإنجليزية، إن الولايات المتحدة كانت الجهة التي تولت إدارة المحطة الفضائية الدولية.

وأضافت الصحيفة قائلة " في حال اختتم عمل المحطة الفضائية الدولية عام 2024 كما هو مخططه له، فإن المحطة المدارية الصينية، ستبقى المحطة الفضائية الوحيدة العاملة في المدار الأرضي.

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يذكر أن المحطة الفضائية الدولية التي تساهم فيها كل من الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا، يتوقع أن تنتهي من عملها بحلول عام 2024، ومن المقرر تسليم المحطة بعد ذلك لشركات خاصة، لكن من غير المستبعد أن يتم تمديد فترة عملها حتى عام 2028.

وتعتزم كل من روسيا والصين نشر محطة فضائية قومية في المدار الأرضي.

هذا ومن المخطط أن يكتمل تجهيز المحطة الفضائية الصينية بحلول عام 2020.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف