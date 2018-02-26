شركة روسية خاصة تشتري قاعدة فضائية عائمة

يمكن أن تتم صفقة شراء شركة " سي 7" (انظمة المواصلات الفضائية) الروسية الخاصة لمشروع "المنصة البحرية" (القاعدة الفضائية العائمة) في نهاية مارس القادم أو مطلع أبريل القادم.

أعلن ذلك مدير عام الشركة الروسية (سيرغي سوبوف) في حديث أدلى به الاثنين 13 فبراير لصحيفة "إزفيستيا" الروسية حيث قال:" قد تلقينا قرارًا أمريكيًا رسميًا أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يسمح لنا بإنهاء الصفقة وشراء ما تبقى من ممتلكات مشروع "المنصة البحرية". وإننا نعوًل على إتمام الصفقة بحلول مارس القادم".

وأشار مدير عام الشركة إلى أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات - بما في ذلك الاستثمار الخاص بفك تخزين ممتلكات المشروع - بلغ 150 مليون دولار.

يذكر أن "المنصة البحرية" (القاعدة الفضائية العائمة) عبارة عن مشروع فضائي دولي تأسست من أجل تحقيقه عام 1995 شركة "المنصة البحرية" التي ساهمت فيها شركة "بوينغ" الأمريكية للطائرات وشركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية وشركة " Kvaerner " النرويجية لبناء السفن. وكانت شركة "المنصة البحرية" قد أعلنت صيف عام 2009 عن إفلاسها وأوقفت إطلاق الصواريخ الفضائية. وحصلت شركة "إينيرغيا" الروسية نتيجة إعادة تنظيم "المنصة البحرية" على دور قيادي في المشروع.

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ويتوقع أن تستأنف شركة "المنصة البحرية" إطلاق الصواريخ الفضائية بحلول عام 2019. ومن المخطط لأن تطلق من المنصة العائمة 12 صاروخًا على مدى 5 أعوام قادمة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف