أمريكا تبني محركا نوويا لرحلات المريخ!

أصدرت وكالة ناسا الأمريكية تعليماتها لبدء بناء مفاعل نووي للمركبات الفضائية، التي ستنطلق مستقبلا في رحلات إلى المريخ والكواكب البعيدة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "عملية تطوير هذه المفاعل ستتولاها شركة BWXT الأمريكية نظرا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها مهندسوها في تطوير أنظمة الطاقة وتعاونها المسبق في هذا المجال مع قوات البحرية الأمريكية".

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ومن المفترض أن يعمل هذا المحرك المصغر بالوقود النووي كاليورانيوم، حيث سيركب على مركبات فضائية جديدة ومختلفة كليا عن تلك الموجودة حاليا، وخصوصا من ناحية أنظمة الأمان، بشكل يؤمن نقل الطواقم الفضائية في رحلات بعيدة بشكل آمن كليا.

تأتي تلك الأخبار بعد مدة من إعلان ناسا عن بدء التحضيرات لاختبار مفاعلات خاصة ستؤمن توفير الطاقة للرحلات التي ستهبط مستقبلا على سطح المريخ، حيث ستنصب تلك المفاعلات في وحدات خاصة على سطح الكوكب الأحمر لتأمين الطاقة الكهربائية للبعثات، فضلا عن مساهمتها في عملية استخلاص الأوكسيجين الضروري للبقاء في المستعمرات الصغيرة التي ستوجد هناك.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر