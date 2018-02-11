"مطارد الأحلام" إلى الفضاء قريبا!

حصلت شركة "Sierra Nevada" الأمريكية على التراخيص اللازمة من ناسا لإطلاق مكوكها المتطور "Dream Chaser" نحو محطة الفضاء الدولية عام 2020.

وطورت "Sierra Nevada" المكوك ليصبح مركبة فضائية مميزة قادرة على أداء مختلف المهام المعقدة، والتي من أهمها إيصال الحمولات المختلفة إلى محطة الفضاء الدولية والعودة إلى الأرض.

وبالرغم من الحجم الصغير نسبيا لهذا المكوك، إلا أن تصميمه المميز يجعله واحدا من أهم المركبات الفضائية التي تم تطويرها حتى اليوم، فنظام أجنحته القابلة للطي يجعل عملية نقله على الصواريخ الفضائية أسهل.

وبني هذا المكوك وفقا للخبراء بهيكلية تشبه مركبات الفضاء التي تم تطويرها سابقا في الاتحاد السوفيتي، ومن المفترض أن يتم إطلاقه نحو محطة الفضاء الدولية، عام 2020، باستخدام صاروخ "أطلس-5" الذي تطوره شركة "سبيس إكس" الأمريكية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر