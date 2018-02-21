الهند تعتزم إرسال مسبار إلى القمر

تعتزم المؤسسة الهندية للبحوث الفضائية أن ترسل في أبريل/ نيسان القادم مسبار "تشاندريان – 2" إلى القمر ليحمل على متنه روفرًا صغيرا.

أعلن ذلك وزير الدولة الهندي لشؤون الطاقة الذرية والفضاء (جيتندرا سينغ).

وقال سينغ إن بعثة "تشاندريان – 2" هي تطوير طبيعي لبعثة "تشاندريان –1" الهندية القمرية عام 2008 التي ساعدت في اكتشاف الماء في القمر.

وأوضح وزيرالدولة أن مسبار "تشاندريان –1" كان محطة مدارية. أما "تشاندريان – 2" فهو مشروع أكثر تعقيدا يقضي بهبوط المسبار على سطح القمر ونقل روفر صغير إلى هناك.

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يذكر أن روسيا والولايات المتحدة والصين فقط تمكنت قبل ذلك من تحقيق هبوط مسابيرها على سطح القمر. وفي حال نجاح البعثة القمرية الهندية سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا بالنسبة إلى الهند مع العلم أن موازنة المؤسسة الهندية للبحوث الفضائية تقل 20 ضعفًا عن موازنة "ناسا". أما سعر مشروع "تشاندريان – 2" الهندي فيقيّم بـ 125 مليون دولار.

المصدر: ناسا

يفغيني دياكونوف