استئجار الوحدة الروسية في المحطة الفضائية الدولية

أعلنت شركة "روس كوسموس" (الوكالة الفضائية الروسية) أنها مستعدة لبحث مسألة استئجار الوحدة الروسية في المحطة الفضائية الروسية لمجموعة شركات "إس - 7" الروسية الخاصة.

أفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" الروسية التي قالت إن شركة "روس كوسموس" ستبحث تفاصيل الاتفاقية بهذا الشأن في حال تلقيها طلبا رسميا من "إس – 7".

وقال ناطق باسم "روس كوسموس"، إن المبادرة التي طرحتها مجموعة شركات "إس – 7" فيما يتعلق بتطوير الشراكة الحكومية الخاصة تتفق مع رؤى "روس كوسموس" بشان آفاق دراسة الفضاء الكوني في المستقبل القريب.

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وكان مدير عام مجموعة الشركات "إس - 7" لأنظمة النقل الفضائية "سيرغي سوبوف قد أعلن، 13 فبراير الجاري، أن شركته جاهزة لاستئجار الوحدة الروسية في المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن مجموعة الشركات "إس 7 لأنظمة النقل الفضائي" تمتلك قاعدة "المنصة البحرية" الفضائية العائمة الواقعة في المحيط الهادئ بالقرب من شاطئ كاليفورنيا. كما أنها تعمل على إطلاق أقمار اصطناعية خاصة من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية الحكومية.

المصدر: لينتا. رو

يفقغيني دياكونوف