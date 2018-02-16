رائدا فضاء يخرجان إلى الفضاء المفتوح (بث مباشر)

خرج رائدا الفضاء الأمريكي (مارك فاندي هاي) والياباني (نوريسيغي كنائي)، لتنفيذ عمليات تبديل في الجسم الخارجي للمحطة الفضائية الدولية.

ونقلت وكالة "ناسا" الأمريكية عملية خروج رائدي الفضاء، اليوم الجمعة 16 فبراير، في هذه المهمة عبر بث مباشر لتلك العملية.

وقد أوكلت إلى رائدي الفضاء مهمة نقل وتخزين وحدة "اليدين الآليتين" التي يبلغ طولها 17.6 متر. وكانت إحدى هاتين اليدين الآليتين قد استبدلت في 23 من أكتوبر الماضي خلال خروج فاندي هاي وزميله سكوث تيغل من المحطة.

واستخدم رواد الفضاء الأمريكيين هاتين اليدين الآليتين منذ عام 2001، حين أوصلها إلى المحطة مكوك "شاتل" الأمريكي. وخضعت اليدان الآليتان لعملية الإصلاح عام 2009، حينما استبدلت الأجهزة المستهلكة بقطع غيار جديدة. ويفترض أن تعاد الأجهزة المستهلكة إلى الأرض حيث يتم إصلاحها، لتعود إلى المحطة مجددا.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يخرج فيها رائد الفضاء الأمريكي (مارك فاندي هاي)، إلى الفضاء المكشوف. أما رائد الفضاء الياباني (نوريسيغي كنائي)، فإنه ينفذ تلك العملية للمرة الأولى في حياته.

Spacewalkers @Astro_Sabot and @Astro_Kanai are preparing to remove and transfer a @CSA_ASC robotic hand, or latching End Effector, to the Quest airlock. https://t.co/yuOTrZ4Jutpic.twitter.com/JoVKNcTNgk — Intl. Space Station (@Space_Station) February 16, 2018

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف