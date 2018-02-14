تأجيل إطلاق مركبة روسية مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن رئيس مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، إيغور كوماروف، عن تأجيل إطلاق مركبة "سويوز إس-08" الروسية المأهولة إلى الفضاء.

وقال كوماروف في حديثه لوكالة "تاس" الروسية، الأربعاء 14 فبراير: "كان من المخطط أولا إطلاق المركبة، يوم 15 مارس المقبل من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية. إلا أن الظروف البالستية تغيرت، ما أجبرنا على إرجاء إطلاق المركبة إلى 21 مارس المقبل".

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يذكر أن مركبة "سويوز إس-08" المأهولة ستنقل إلى المحطة الفضائية الدولية رواد فضاء ثلاثة وهم: الروسي أوليغ أرتيوميف والأمريكيان أندرو فيوستل وريشارد أرنولد.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف