الأرض تحجب الشمس عن مركبة ناسا في مشهد مذهل

التقطت مركبة ناسا الفضائية التي تقوم بمراقبة الشمس، صورا ملونة تُظهر لحظة حجب الأرض "للوجه الكامل" للشمس.

ونُشر رسم متحرك قصير، يوم الثلاثاء 13 فبراير، يبين انقطاع المشهد الأرجواني للشمس عن المرصد الديناميكي للطاقة الشمسية (SDO)، بعد أن حجبت الأرض كامل سطحها.

وفي الواقع، لا تعد الشمس أرجوانية اللون، ولكنها تبدو كذلك بسبب الصور الملتقطة في الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية المتطرفة. وعادة ما يكون هذا النوع من الضوء فوق البنفسجي غير مرئي للعين البشرية، لذا لاحظت ناسا تلونه بهذا الشكل.

Nasa’s Goddard Space Flight Center/SDO/Joy Ng

ويمثل هذا الحدث بداية موسم كسوف "SDO" الذي يمتد على مدى 3 أسابيع، ويأتي مرتين في السنة، حيث تحجب الأرض مشهد الشمس عن المرصد للحظات، وفقا لناسا.

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وأوضحت ناسا بالقول: "يهدف تصميم المدار الخاص بـ SDO إلى تعظيم كمية البيانات التي يمكن للمركبة الفضائية إرسالها إلى الأرض، ولكن الأرض تحجب مجال الرؤية مرتين في السنة".

ويراقب المرصد الديناميكي الشمس على مدار الساعة، منذ عام 2010، ويدرس أجواءها وتأثيراتها على البيئة القريبة من الأرض.

وأشارت ناسا إلى بدء موسم كسوف الربيع، في 10 فبراير الجاري، مع حدوث كسوف جزئي، ومن المقرر أن ينتهي، يوم 5 مارس المقبل.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا