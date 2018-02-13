رقم قياسي.. "نيوهورايزون" يلتقط أبعد صورة في الفضاء

تمكن مسبار "نيوهورايزون" من التقاط صور لأجسام في الفضاء الخارجي تبعد عن الأرض مسافة 6.12 مليار كيلومتر.

وحطم "نيوهورايزون" رقم مسبار "فوياجور-1" القياسي الذي التقط صورا للفضاء الخارجي الذي يبعد عن الأرض مسافة 6.05 مليار كيلومتر.

إقرأ المزيد

وتمكنت أجهزة "نيوهورايزن" من التقاط صور لعدة أجسام من حزام كايبر (منطقة من النظام الشمسي تتكون من أجسام متجمدة وصخور وتشبه حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، لكنها أعرض وأضخم منه بـ 20 مرة). ويقع الحزام خلف كوكب نبتون على مسافة 55 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الشمس والأرض).

يذكر أن بعثة "نيوهورايزن" هي مسبار آلي تابع لوكالة ناسا الفضائية، أرسل إلى الكوكب القزم بلوتو، عام 2006. وبلغت تكاليفه أكثر من 600 مليار دولار، وهو أول المركبات الفضائية التي ستمكن العلماء من دراسة بلوتو وأقماره وحزام كايبر.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو