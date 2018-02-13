إطلاق شاحنة "بروغريس" الفضائية الروسية بنجاح

شهدت قاعدة "بايكونور" الفضائية إطلاق صاروخ "سويوز 2 .1 آ" الروسي اليوم الثلاثاء، حاملا على متنه مركبة الشحن "سويوز إم إس-08" إلى المحطة الفضائية الدولية.

وانطلق الصاروخ عند الساعة 11:13 بتوقيت موسكو، حيث أوصل الشاحنة الفضائية إلى المدار المحدد لها بعد انفصالها عن المرحلة الثالثة للصاروخ. ويفترض أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية، يوم الخميس 15 فبراير الجاري.

وقال ناطق باسم المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية أن الشاحنة الروسية ستنقل إلى المحطة الفضائية 2.5 طن من الحمولة المختلفة.

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يذكر أن الشاحنة كان من المفترض أن تلتحم بالمحطة في اليوم نفسه عقب إطلاقها. لكن تأجيل إطلاق الصاروخ بسبب خلل في الأجهزة الأوتوماتيكية بمنصة الإطلاق التابعة لقاعدة "بايكونور"، أجبر الخبراء الروس على تطبيق النظام التقليدي لالتحام الشاحنة بالمحطة والذي يستغرق يومين.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف



