شاحنة "بروغريس" الروسية في طريقها لتحطيم رقم فضائي قياسي

من المقرر أن تطلق شاحنة "بروغريس-إم إس-08" الروسية، إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث ستلتحم بها بسرعة قياسية.

وصرح مصدر في قاعدة "بايكونور" الفضائية لوكالة "إنترفاكس" الروسية، بأن الشاحنة ستطلق، يوم الأحد 11 فبراير، عند الساعة 11:58 صباحا بتوقيت موسكو.

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ومن المفترض أن تلتحم الشاحنة بالمحطة الفضائية الروسية بأسرع وقت ممكن، أي بعد قيامها بدورتين فقط حول الأرض.

وقال المصدر إن "المسافة التي ستجتازها الشاحنة من منصة الإطلاق حتى التحامها بالمحطة ستستغرق 3 ساعات و26 دقيقة فقط، أي حوالي الساعة 15:24 بتوقيت موسكو".

يذكر أن شاحنة "بروغريس إم إس 07" السابقة التي كان من المفترض أن تلتحم بالمحطة بعد قيامها بدورتين حول الأرض، اضطرت للتحليق في المدار الأرضي لمدة يومين قبل الالتحام.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف