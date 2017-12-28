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شاحنة "بروغريس" الفضائية الروسية تغرق في المحيط الهادئ

الفضاء

شاحنة
Roskosmos
شاحنة "بروغريس"
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سقطت شظايا شاحنة "بروغريس-06" الفضائية الروسية في المحيط الهادئ، ولم تحترق في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي.

أفاد بذلك ناطق باسم المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية، صباح اليوم الخميس، وأضاف أن شظايا الشاحنة سقطت في منطقة غير صالحة للملاحة البحرية.

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يذكر أن شاحنة "بروغريس-06" الفضائية الروسية انفصلت الساعة 4:03 صباح الخميس 28 ديسمبر بتوقيت موسكو، عن المحطة الفضائية الدولية.

وأطلقت الشاحنة من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، في 14 يونيو الماضي، على متن صاروخ "سويوز-2.1"، لتلتحم، يوم 16 يونيو الماضي، بالمحطة الفضائية حاملة إليها 2.4 طن من الحمولة، بما فيها الوقود والهواء المضغوط والماء والمواد الغذائية والأجهزة العلمية، ومنها أقمار النانو الاصطناعية التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي إلى مدار حول الأرض، على يد رائد الفضاء الروسي أثناء خروجه من المحطة لتنفيذ بعض التجارب العلمية في الفضاء الكوني المكشوف.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف

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