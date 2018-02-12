أمريكا تدمر وحدة التعجيل المركزية لصاروخ "فالكون-9"

قررت شركة "سبيس إكس" الاستعانة بالقوات الجوية الأمريكية للتخلص من وحدة التعجيل المركزية لصاروخ "فالكون-9" الذي أطلق نحو الفضاء، مطلع الشهر الجاري.

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ولتسريع عملية الإتلاف، طلبت "سبيس إكس" مؤخرا من القوات الجوية الأمريكية تدمير وحدة التسريع المركزية بتوجيه ضربة مدمرة لها، مع العلم أنها كانت تنوي عدم إعادة الوحدة إلى القاعدة، بل إغراقها في البحر ومن ثم سحبها إلى اليابسة للتخلص منها.

وتفيد للمعلومات بأن سلاح الجو الأمريكي تخلص من تلك الوحدة ودمرها، لكنه لم يدل بأي تصريحات حول الموضوع.

وكانت شركة "سبيس إكس" الأمريكية قد أطلقت، في 1 فبراير الجاري، صاروخ "فالكون-9" الذي حمل على متنه القمر الاصطناعي الاستخباراتي "GovSat-1" الذي يعتبر واحدا من أقوى أقمار الاتصالات في العالم.

ويخصص القمر للأغراض العسكرية والمدنية. ومن المفترض أن يغطي مساحات ضمن حدود أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وسيؤمن نقل إشارات الملاحة البحرية في المحيطين الأطلسي والهندي.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر