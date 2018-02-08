كيف "ستموت" المحطة الفضائية الدولية؟

تنبأ نائب رئيس قسم الدراسات البالستية في شركة "روسكوسموس" الروسية، رفائيل مرتازين، بمراحل تدمير المحطة الفضائية الدولية في المستقبل.

ويعتقد الخبير الروسي أن مدار المحطة سيبدأ بالانخفاض من ارتفاع 400 كيلومتر، مع العلم أنها بحاجة إلى 4250-7450 طنا من الوقود للخروج من مدارها الحالي. وعند بلوغها 333 كيلومترا سيتعين على رواد الفضاء مغادرتها. وعلى ارتفاع 105 كيلومترات عن سطح الأرض، ستنقسم إلى وحدات منعزلة تبدأ بالتحطم على ارتفاع 70-75 كيلومترا.

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ويرى رفائيل مرتازين أن نحو 120 طنا من الشظايا غير المحترقة من بقايا المحطة ستسقط على الأرض قبل غرقها في المحيط الهادئ، مع العلم أن الوزن الإجمالي للمحطة يبلغ 450 طنا. وسيتراوح وزن كل شظية بين 50 غراما و100 كيلوغرام.

يذكر أن الوحدة الأولى من المحطة أطلقت عام 1998، وسيستمر استخدامها لغاية عام 2024. ومن غير المستبعد أن يؤجل موعد انتهاء خدمتها لغاية عام 2028، كما يمكن خصخصتها أو تحويلها إلى فندق فضائي للسياح.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف